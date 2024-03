Der große Streit um Froschschenkel und Stopfleber Tierschützer zeigen Düsseldorfer Restaurant an

Auf den Speisekarten gehobener Restaurants in Düsseldorf finden sich auch umstrittene Spezialitäten: Foie gras etwa, also Gänse- oder Entenstopfleber, einige bieten auch Froschschenkel an. Die Tierschutzorganisation Peta hat deswegen nun das Düsseldorfer Restaurant Fleher Hof angezeigt.