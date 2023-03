Gastronomie in Düsseldorf In Flingern gibt es chinesisches Streetfood

Die Zahlenreihe 0049 für die deutsche Ländervorwahl und 0731 für die Telefonvorwahl der chinesischen Stadt Changshaist sind das vorherrschende Motiv in der Skewers Bar an der Dorotheenstraße. An einer Wand leuchtet sie groß in roter Schrift. Inhaber Weiqiang Zhao möchte mithilfe dieser Zahlenfolgen die Verbindung zwischen der Heimat seiner Frau und der jetzigen Heimat des Paares darstellen.