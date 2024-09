Verleihung „fizzz Awards“ Zwei Düsseldorfer Gastronomien räumen bei Preisvergabe ab

Das Konzept von Birdie & Co., das frische Speisen in einer Zentralküche vorbereitet und im Anschluss an die Cafés geliefert werden, treffe laut Juroren den Zeitgeist und passe „perfekt zur ernährungsbewussten Zielgruppe der Gegenwart“. Bei Birdie & Co. gibt es insbesondere Bowls mit Früchten, Salate, Superfoods, Eierspeisen und hausgemachte Kuchen. Zudem wird auch ein Catering- und Lieferservice angeboten. Doch besonders die Wirtschaftlichkeit der beiden Gastronomen wurde ausdrücklich gelobt – und schlug sich in der Verleihung als „Roll-Out des Jahres“ nieder.