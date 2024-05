Im ehemaligen „Schweine Janes“ Fernsehkoch Dirk Hoffmann eröffnet neues Restaurant in Düsseldorf

Aus Kenia hat er eine geschnitzte Holzschale mitgebracht, Fotos zeigen ihn beim Kochen in Amerika oder in Asien. Dirk Hoffmann ist für die TV-Show „Abenteuer Leben“ durch die ganze Welt gereist. Jetzt will er an der Nordstraße in Pempelfort ein eigenes Restaurant eröffnen. „Nach mehr als 20 Jahren Fernsehen hat es mir in den Fingern gejuckt, mir fehlt die Gastronomie“, sagt der Düsseldorfer.