Kult-Kneipe in Düsseldorf „Em Pöötzke“ macht wieder auf

Ausgerechnet am Eröffnungstag der Jazz-Rally haben die neuen Betreiber des „Em Pöötzke“ den Pachtvertrag unterschrieben: Die Gerresheimer Jan und Mirjam Olbermann werden die Kult-Kneipe wieder aufleben lassen und wollen am zweiten Juni-Wochenende eröffnen. Diese Neuigkeit erzählte Jan Olbermann unserer Redaktion exklusiv am Telefon, nachdem er von der Unterzeichnung mit Eigentümerin Anne Ilge-Gerresheim kam.