Gastronomie in Düsseldorf Warum die „Fuchsjagd“ schließen musste

Stammgäste der „Fuchsjagd“ dürften es schon bemerkt haben: Seit Ende des Jahres ist das Brauhaus an der Gumbertstraße geschlossen. Für immer. „Es bricht uns das Herz“, so steht es in dem Brief, den Eva und Thomas Papagrigoriou an das Fenster gehängt hatten und damit die endgültige Schließung der Gaststätte verkündeten. „Nach 18 wundervollen Jahren voller gemeinsamer Momente“ bleiben die Türen der Fuchsjagd nun zu, heißt es dort.