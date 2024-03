Neueröffnung in Düsseldorf Eismanufaktur Keiserlich eröffnet Samstag

Aber gibt es nicht Eisdielen wie am Sand am Meer gerade auch in Düsseldorf? „Schon, aber nicht von solcher Qualität“, behauptet Rainer Winter und zählt auf, was seine Manufaktur auszeichnet: „Wir stellen alles selber her, ohne die üblichen Zusätze wie Konservierungsmittel oder Fertigmischungen. Eigene Konditormeister backen Zutaten wie Brownies selber, die Amarenasauce kommt nicht aus der Tube, die Walnüsse werden eigens karamellisiert. Verwendet werden Haselnüsse aus dem Piemont, Zitronen aus Sorrent, Schokolade aus Belgien und Frankreich.“