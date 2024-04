Instagram-Bilder in Düsseldorfer Cafés Das fotogene Frühstück

Die Kette „EL&N“, die im vergangenen Jahr deutschlandweit ihren ersten Standort in Düsseldorf eröffnet hat, geht so weit, sich selbst als „most instagrammable Café in the World“ zu bezeichnen. Nirgendwo auf der Welt soll sich also ein Lokal besser eignen, um Inhalte für die sozialen Medien zu machen. Wer das Café an der Schadowstraße betritt, landet in einer anderen Welt.