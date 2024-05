Top-Liste für Düsseldorf Die zehn schönsten Bars über den Dächern der Stadt

Lounge im Me and all Hotel An der Immermannstraße geht es mit dem Lift hoch in die 11. Etage des Me and all Hotels: Insgesamt 45 Meter Höhe misst das Gebäude an der Ecke zur Oststraße – und gewährt im obersten Stockwerk einen Blick über die Innenstadt und Little Tokio. Nicht nur Hotelgäste können die Aussicht genießen, auch externe Besucher sind willkommen. Morgens kann man dort in Ruhe frühstücken und abends gibt es Cocktails und japanisches Essen von Takumi Kitchen.