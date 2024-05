Essen in Düsseldorf Der Schnellimbiss ist eine Rarität geworden

Düsseldorf · Dönerbuden gibt es in Düsseldorf an vielen Ecken, aber wer seinen Hunger mit Schaschlik oder Gyros Pita stillen will, muss schon auf die Suche gehen.

14.05.2024 , 05:15 Uhr

Vanessa Tscheike betreibt in den Karlsbader Höfen ihren Grill. Hier gibt’s noch deutsche Hausmannskost und Schaschlik nach eigenem Rezept. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel