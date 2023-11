Gastronomie in Düsseldorf Der Geschmack der weiten Welt im Harbour Social

Düsseldorf · Die zu den Win-Win-Hochhäusern im Düsseldorfer Hafen zugehörige Gastronomie Frank’s Harbour an der Speditionstraße war länger geschlossen. Nun ist wieder Leben eingekehrt in das Lokal: Es heißt nun Harbour Social by Frank‘s.

29.11.2023 , 08:02 Uhr

Timo Sawatz (l.) und Koch Chris Steffens sind die Kreativköpfe im Harbour Social by Frank‘s im Hafen. Foto: Anne Orthen (orth)