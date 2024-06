Gastronomie in Düsseldorf Das Nordpark-Café empfängt wieder Gäste

Die abgehangene Decke im Hauptraum wurde entfernt, sodass dieser nun luftiger wirkt. Dort wurde ein Café-Bistro eingerichtet, in dem 60 bis 70 Personen Platz finden und in dem Frühstück, Kaffee und Kuchen und eine kleine Mittagskarte angeboten werden. Am Abend wird der Raum dann zu einem Restaurant mit einer Cross-over-Küche rund um das Mittelmeer mit vielen vegetarischen und veganen Gerichten. Zu dem Bistro gehört die Ost-Terrasse, während die West-Terrasse zum Selbstbedienungsbereich zählt. Gäste können sich dort an der großen Theke aus Vitrinen mit Getränken und kleinen Speisen versorgen und an langen Tischen genießen. „Es soll eine freundschaftlich-familiäre Atmosphäre entstehen.“ In einem kleinen Nebenraum, der in dunklen Farben gehalten ist, können sich Gäste zudem zurückziehen, einen Kaffee genießen und Zeitung lesen. „Für verschiedene Bedürfnisse ist somit gesorgt“, sagt Ciro Colella.