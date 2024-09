Gastronomie in Düsseldorf Italienischer Klassiker mit neuen Köchen

Am edlen Ambiente hat sich nichts geändert. Aber in der Küche. Mit Pino Gatto und Marco Pesce zaubern nun zwei neue Köche im Adesso. Adesso heißt jetzt, also aktuell, und so soll auch die italienische Küche sein: modern, ohne dabei die Tradition zu vernachlässigen. „Eben nach unserer Art“, sagt Tartaglione.