„Daily Dose“ in Düsseldorf Mehr als 200 Euro pro Quadratmeter Miete für Café am Kö-Bogen

Was kostet das? Das Unternehmer-Ehepaar aus Trier will das lieber für sich behalten. Verständlich. Ein benachbarter Café-Gastronom aber sagt ganz klar, was hier am Ende jedes Monats auf der Rechnung des Vermieters Alte Leipziger steht: mehr als 200 Euro pro Quadratmeter, netto und kalt. Für die knapp 90 Quadratmeter große Ladenfläche also fast 20.000 Euro.