Chefs in Town in Düsseldorf Einmal Currywurst vom Sternekoch, bitte

Das Publikum an diesem Mittag ist gut durchmischt: Fahrradfahrer, die eben für eine Stärkung anhalten; Altstadtbesucher, die eher zufällig vorbeischauen; eingefleischte Kochfans, die einmal im Leben ein Gericht von Tim Raue probieren wollen, dessen Berliner Lokal aktuell auf Platz 30 in der Liste der 50 besten Restaurants der Welt steht. So oder so: Das Konzept – bodenständiges Essen vom Sternekoch – kommt offenbar gut an. Das hat dafür seinen Preis: 9,50 Euro kostet die Portion Currywurst mit Brötchen, 4,50 Euro das Getränk dazu.