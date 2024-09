Chefs in Town in Düsseldorf „Fine Dining“ mal anders – vier Events abseits der Haute Cuisine

Die 1990er-Jahre waren sicherlich eine spannende Zeit, allemal was Soft Drinks, Fast Food und generell Essen angeht. Für viele unvergessen dürfte etwa die „Crystal Pepsi“, eine Art durchsichtiger Cola des Herstellers Pepsi, sein. Gesund war das sicherlich nicht, dafür aber umso spannender anzusehen. Während es die erwähnte Pepsi heute nicht mehr auf dem Markt gibt, so können Liebhaber aber doch in den Genuss einer durchsichtigen Cola kommen – bei Bulle Burger am Wochenende des Events „Chefs in Town“.