Gastroevent am Wochenende Lange Schlangen zum Start von „Chefs in Town“ in Düsseldorf

Passanten bleiben verwundert stehen, schauen sich einen Moment um, dann betrachten sie gespannt das Essen. Immer wieder und wieder geschieht das. Auf der Oststraße, am Carlsplatz und an anderen Orten verteilt in der Stadt. Denn in vielen Gastronomien steht an diesem Wochenende etwas Besonderes an: Das „Chefs in Town“-Event gastiert zum ersten Mal in Düsseldorf. Dann übernehmen Starköche lokale Betriebe, bekannte Düsseldorfer Restaurants und Bars bieten ein außergewöhnliches gastronomisches Programm.