Gastro-Großevent in Düsseldorf „Chefs in Town“ – Programm, Termine und Starköche

Das Event gliedert sich in drei Blöcke: „Chefs in Town“, „Chefs on Stage“ und „Next Chefs“. Während bei den „Next Chefs“ der Fokus auf dem Gastronomie-Nachwuchs liegt, etwa mit Projekten um junge Menschen für die kulinarische Welt zu begeistern, werden bei den „Chefs on Stage“ Branchenvertreter über das Thema der Gastronomie und die Herausforderungen sprechen. Dabei sind nicht nur Führungspersönlichkeiten dabei, auch Servicekräfte oder Auszubildende werden aus ihrem Alltag in der Gastronomie berichten.