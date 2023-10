Von der Kö in die Altstadt Eine Neueröffnung mit großer Überraschung

Derweil kümmert sich nun also Carsten Fritz um das AQ und somit neben dem The Court, Pitti und The Wellem auch um das Café Mutter Ey, Mbassy by Frank’s und Frank’s Club. Einzig das mallorquinische Restaurant 20 Grad Restobar wird sozusagen von externen Gastronomen betrieben. Hinzu kommt für den neuen Generaldirektor noch der Social Harbour by Franks (früher Frank’s Harbour) – in der zu den Win-Win-Hochhäusern im Düsseldorfer Hafen zugehörigen Gastronomie gibt es seit ein paar Monaten bereits Mittagstisch. „Unser Plan ist, das Lokal auch abends zu bespielen und auch sonntags Brunch anzubieten.“