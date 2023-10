Von der Kö in die Altstadt Eine Neueröffnung mit großer Überraschung

„Mein Fokus war von Anfang an, dass ich im schönen Düsseldorf bleiben will“, sagte er unserer Redaktion am Rande der Veranstaltung. Seit seinem Ausstieg beim Kö-Hotel Steigenberger sind ein paar Monate vergangen. Mit Uwe Schmitz war er schon länger im Kontakt – der ist der Chef der Frankonia Eurobau AG, die das Immobilienprojekt Andreas-Quartier in der Düsseldorfer Altstadt verantwortet. Dazu gehören neben dem Hotel und den gastronomischen Betrieben unter der Dachmarke The Wellem auch Luxuswohnungen. Früher befand sich auf dem Platz des AQs in der Altstadt nahe dem Burgplatz das Land- und Amtsgericht – insofern erklärt sich der Name The Court, denn das bedeutet übersetzt aus dem Englischen der Gerichtshof.