Gastronomie in Düsseldorf Darum sagt das „Café de France“ au revoir

Die 15 Mitarbeiter, die jetzt erst einmal alle ohne Job dastehen, wären zu einem großen Teil auch wieder mit am Start. Am Donnerstag ist noch mal ganz normal geöffnet. Das Team hofft, sich noch von vielen Stammgästen persönlich verabschieden zu können. „Am Abend findet dann für alle Mitarbeiter noch ein großes Abschluss-Abendessen statt“, sagt Keßler. Die Stimmung wird sicherlich traurig sein – doch im Herzen hoffen alle, bald wieder französischen Charme an der Luegallee 7 in Oberkassel zu spüren.