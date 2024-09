Direkt bei McDonald’s Berliner Burger-Kette mietet zweiten Standort in Düsseldorf – dabei ist der erste noch gar nicht fertig

Direkt gegenüber dem ehemaligen Kaufhof Am Wehrhahn riecht es derzeit noch nach Baustelle, weil eine Fahrradstraße gebaut wird. Schon bald aber werden dort gleich drei Burgerbratereien nebeneinander ihre Duftmarken setzen. Der amerikanische Fast-Food-Gigant McDonald’s ist bereits an Hausnummer 4 präsent. Rechts davon eröffnet in den kommenden Monaten eine Filiale der Dortmunder Kette „Food Brother“. Und nun hat ein weiterer Wettbewerber an Hausnummer 2A einen Mietvertrag abgeschlossen.