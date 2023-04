Gastronomie in Düsseldorf Warum die Traditions-Brauerei Zum Schlüssel jetzt einen Ruhetag hat

Die Hausbrauerei Zum Schlüssel in der Altstadt hat ab sofort dienstags geschlossen. „Wir möchten euch darüber informieren, dass wir aufgrund von Personalmangel ab sofort jeden Dienstag einen Ruhetag einlegen werden“, heißt es in einem aktuellen Facebook-Beitrag der Brauerei: „Wir bedauern dies sehr und möchten uns an dieser Stelle bei euch für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen.“ Man arbeite intensiv daran, eine schnelle Lösung zu erarbeiten.