170 Gerichte auf der Karte „Sayomi“ serviert japanische Küche mit Raffinesse

Seit März gibt es am früheren Standort des Ugly Deluxe an der Karolinger Straße das Restaurant Sayomi, das den Beinamen „Japanische Fusion“ trägt. Gäste haben die Qual der Wahl: Drinnen einen Tisch im stilvollen und ungewöhnlichen Ambiente zu besetzen oder den warmen Sommerabend zu nutzen und sich draußen an einen der Tische niederzulassen. Obwohl die Aachener Straße eine viel befahrene Straße ist, stört der Verkehr beim Essen nicht, selbst nicht die alle fünf Minuten in die eine oder andere Richtung verkehrende U71. Obwohl es mitten in der Woche ist, sind nicht nur die Tische draußen, sondern auch die meisten im Restaurant besetzt.