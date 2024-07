Wenn der Hunger auf Süßes gestillt werden muss Benrather Cafés punkten mit Qualität

Ein Café der besonderen Art ist das „Little Benrath“. Das Büdchen an der Sophienstraße (Ecke Schlossallee), das die Familie Naghinasab vor zwei Jahren übernommen hat, ist in der Tat mehr als Kiosk oder Trinkhalle und darf – angesichts seines unerwartet breiten Konditorei-Angebots – sogar als „Kuchen-Hochburg“ bezeichnet werden. Neben Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren, Spirituosen und Süßigkeiten – nicht zuletzt frischen Eiern vom Schlosshof in Eller – gehören bis zu zwölf hochwertige Produkte aus der Flingeraner Kult-Konditorei Café Hüftgold und einem italienischen Betrieb aus der City zum täglichen Angebot. Der Blick in die Kuchenvitrine lässt wahrlich keine Wünsche offen. Neben einem weiß-cremigen Tiramisu-Traum lassen sich etwa eine kräftige Schoko-Walnuss-Birnen-Komposition entdecken und ein dunkler Pistazienkuchen, Pana Cotta oder eine frisch-fruchtige Erdbeertorte. Für Anwohner des umliegenden Rathausviertels oder vorbei spazierende Schloss-Touristen sind – zusätzlich zum Außer-Haus-Verkauf – im Innenraum und außen auf dem Bürgersteig Sitzgelegenheiten eingerichtet, wo die Gäste in einem charmant-improvisierten Ambiente an kleinen Tischchen Platz auf Klappstühlen und mit Kissen gepolsterten Bänken finden. Beim Kaffee geht es auf südamerikanische Geschmacksreise. Die Benrather Büdchenbesitzer setzen auf kolumbianische Bohnen etwa mit Pfirsich-, Joghurt-, Erdbeer- oder Maracujanote, die vom Düsseldorfer Unternehmen RVTC in fairer Partnerschaft mit den Erzeugern verarbeitet werden.