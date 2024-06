Beliebtes Lokal in Düsseldorf schließt Der letzte Sommer am Aderdeich

Gestartet ist Evi Aidoni im Frühjahr 2020 zwar inmitten der Coronakrise, aber dennoch mit großen Hoffnungen, denn das am Rand des Kleingartenvereins Aderdeich gelegene Lokal am Viehfahrtsweg zu bewirtschaften, war ihr Traum. Sie kannte die Gaststätte, hatte dort als Kellnerin gearbeitet und sich in den Ort verliebt. Deshalb musste die heute 51-Jährige auch nicht lange nachdenken, als ihr die Pacht angeboten wurde.