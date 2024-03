Neue Arbeitsmodelle in Düsseldorf Inklusion am Waffelstand

Wilfried Korfmacher, Wirxels Examensprofessor, sieht großes Potenzial in dem Unternehmen, das zeigen möchte, dass Inklusion und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können. „Ich denke, die Waffel ist nur das Herzstück. Dass gemischte Gruppen in Teams zusammenarbeiten, ist nicht nur im Nahrungs- und Genussmittelbereich möglich“, meint Korfmachern. Der Professor freut sich, dass Wirxel und Sion Menschen, die am Rande stehen, in die Gesellschaft integrieren, dahin bringen, wo das Leben pulsiert und so deren Sichtbarkeit erhöht.