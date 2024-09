Gastronomie in Düsseldorf Diese Düsseldorfer Bar wurde zur Bar des Jahres gekürt

Dabei ist die nun ausgezeichnete Bar noch relativ neu in der Stadt. Erst im Januar dieses Jahres eröffnete „dstrct.art“an der Schloßstraße 19 in Pempelfort. Auf der Getränkekarte finden sich zahlreiche Eigenkreationen von den Betreibern, die nun ausgezeichnet wurden. So etwa der Cocktail „Breakfast in Cuba“, der mit Bacardi, Sherry, Absinth, Vanillekakao und Ginger Ale zubereitet wird, oder aber der Cocktail „Atomic Kitchen“ – eine Kreation aus Vodka, Wermut, destilliertem Rhabarber, Kokosnusswasser und einer Mischung aus süßem Champagner und Erdbeeren. Daneben bietet die Bar Ausstellungsflächen für Künstler, sodass Gäste bei einem kühlen Drink auch Kunst bewundern können.