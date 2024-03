Gastronomie in Düsseldorf Gangster-Rapper plant Döner-Bude am Worringer Platz

Am Worringer Platz 11 in Düsseldorf roch es bisher nach Rauch von Wasserpfeifen, demnächst wird dort Döner-Duft aus dem Laden wehen: Der Rapper und Schauspieler Massiv plant in dem Ladenlokal einen neuen Standort seines Restaurant-Konzeptes „Baba’s Döner by Massiv“. Das verraten seit Kurzem die auffälligen Folien an der Fassade, die auch ein Foto des Künstlers zeigen.