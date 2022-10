Cinnamood-Hype in Düsseldorf : Auch diese Süßigkeiten sind instagrammable - und lecker

Die Zimtschnecken bei Cinnamood sind derzeit sehr begehrt. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Zimtschnecken von Cinnamood in der Düsseldorfer Altstadt feiern gerade große Erfolge bei Instagram, was zu langen Schlangen vor dem Laden führt. Doch es gibt noch andere süße Köstlichkeiten in der Landeshauptstadt. Hier ein paar Vorschläge.

Die Zimtschnecken von Cinnamood in der Altstadt sind derzeit bei Instagram so dermaßen angesagt, dass man glauben könnte, es gäbe sonst keine Leckereien in der Landeshauptstadt, die sich nicht nur für ein tolles Foto eignen, sondern auch noch gut schmecken. Das stimmt natürlich nicht. Stellvertretend für alle anderen Kalorienbomben haben wir hier vier ausgewählt, die uns besonders aufgefallen sind.

Kuchen am Stiel gibt es bei Amy‘s Cheesecake. Foto: Marie Bockholt

Kuchen am Stiel gibt es bei Amy‘s Cheesecake in Flingern. Besucher erhalten in dem kleinen Café an der Dorotheenstraße Käsekuchen nach amerikanischem Vorbild. Die Leckerei mit Vollmilchschokolade umhüllt und mit der Süßware Giotto verziert kostet 5,20 Euro. Für andere Sorten, beispielsweise mit Kaffeegeschmack, weißer Schokolade oder mit einem Oreo-Keks on top müssen Gäste sogar bis zu 5,50 Euro zahlen. Dafür schmeckt die Süßigkeit cremig lecker und macht ganz schön satt.

Ein Teigfisch mit süßer Füllung von Bing go. Foto: Paul Küchler

Teigfisch Im Bing go an der Immermannstraße gibt es für 3,80 Euro Taiyaki-Fische. Das sind kleine, gebackene Fische aus Teig, sofern gewünscht mit Füllung nach Wahl. Auswahl gibt es genügend: Klassische oder vegane Fische, gefüllt mit Vanillepudding, Matcha-Creme oder Erdnussbutter. Die Kleinigkeit lässt sich von der Hand essen und schmeckt sehr lecker. Kostenpunkt: 3,60 Euro.

Sahnerolle aus Brot mit Matcha-Füllung von So Bo Ro. Foto: Christoph Schroeter

Matcha-Rolle Eine klassische Sahnerolle kann jeder. Bei So Bo Ro, der Korean Bakery an der Neustraße, besteht die Köstlichkeit aus gerolltem Brot, dazwischen grüne Matcha-Creme, oben drauf eine Schicht Sahne und dann noch zwei Blaubeeren. Nicht zu süß, aber sehr lecker - und gut zu fotografieren. Kostet exakt fünf Euro.

Gestreifte Croissants mit leckerer Füllung bei Kaffee Reich. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Gefüllte Croissants Kaffee Reich auf dem Carlsplatz ist auch ein Treffpunkt für für Süßigkeitenschlecker. Besonders beliebt sind gefüllte Croissants, die ihren besonderen Reiz gleich nach außen tragen: Die Streifenhörnchen sind etwa rot oder grün durchzogen mit schmackhafter Erdbeermarmelade oder Pistaziencreme. Sie ist für drei Euro zu haben, das Erdbeer-Croissant für 2,60 Euro. Das Ganze erinnert an einen Berliner, ist aber viel leckerer. Vielleicht liegt’s an der französischen Butter oder dem Mehl aus Meran: Tim Tegtmeier, der schon deutscher Patissier des Jahres war, nimmt nur feinste Zutaten. Neben Rot und Grün gibt’s auch Schwarz (mit Schoki aus der Schweiz) und Weiß (karamellisierte weiße Schokolade) sowie Natur. Zu Halloween steuern die Azubis eine gruselige Verführung bei: Schwarz-Rot (Cola-Kirsch).

(csr/ujr/mbo)