Amuni in Düsseldorf Sizilianische Weinbar ersetzt „Pinte“ in der Altstadt

Das Paar hat sich vor sechs Jahren in Düsseldorf kennengelernt. Er kommt aus Sizilien und war in der Hauptstadt Palermo schon Wirt in mehreren Lokalen und Clubs. Sie ist Ur-Düsseldorferin und war 40 Jahre lang Assistentin der Geschäftsführung beim Telekommunikationskonzern Vodafone. „Gemeinsam haben wir nach einem Lokal in der Altstadt Ausschau gehalten“, sagt Ebel.