„The Old Irish Pub“ Größte Kneipen-Kette Skandinaviens expandiert in die Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf · Das Konzept „The Old Irish Pub“ stammt aus Dänemark und hat bereits 35 Standorte in Europa – der erste deutsche eröffnet demnächst an der Bolkerstraße. Vermieter ist AB Inbev, der weltgrößte Bierkonzern. Wegen der horrenden Pacht ist ein schneller Erfolg Pflicht.

24.09.2024 , 19:04 Uhr

Party-Kneipe an der Bolkerstraße 23-25: In den Neunziger Jahren feierte man hier im Irish Pub „Buck Mulligan’s“, zuletzt mietete die Mallorca-Disko „Bierstadl“ – ging aber schon nach einem halben Jahr pleite. Foto: Bretz, Andreas (abr)