Geheimnis gelüftet Dieser Burgerladen kommt in die Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf · Noch deutet nicht so viel darauf hin, dass in den ehemaligen Store für Taschen und Schuhe in der Düsseldorfer Altstadt ein neuer Burgerladen hineinkommt. Doch bald wird es dort ein besonderes Konzept aus Österreich geben. Was es damit auf sich hat.

14.03.2023, 08:16 Uhr

Irene und Karl Schillinger sind die Macher hinter dem Gastronomie-Konzept Swing Kitchen. Die Österreicher wollen vegane Burger nach Düsseldorf bringen. Foto: Karl Schillinger

Noch deutet noch nicht so viel darauf hin, dass in den ehemaligen Store für Taschen und Schuhe direkt neben dem Jecken Lädchen in der Altstadt ein neuer Burgerladen hineinkommt. Doch wie unsere Redaktion erfuhr, wird es dort bald ein veganes Konzept aus Österreich geben. Swing Kitchen wird der Name des neuen Burgerladens sein, wie Karl Schillinger bestätigt.