Planen in Düsseldorf Ehemaliges Tafelsilber soll wieder gastronomisch genutzt werden

Der öffentliche Workshop findet statt am Mittwoch, 21. Februar, um 18.30 Uhr im Metro Training & Event Center an der Metro-Straße 1 (Raum „Deutschland“). Einlass ist ab 18 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail an dialog@isr-planung.de ist erforderlich. Vor dem Workshop besteht um 17 Uhr die Möglichkeit einer gemeinsamen Ortsbesichtigung. Treffpunkt ist der Parkplatz am ehemaligen Güterbahnhof an der Ecke Schlüterstraße/Metro-Straße.