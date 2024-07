Kommen und Gehen Familienfreundliches Restaurant neu in Düsseldorf

Mit der Eröffnung ihres ersten eigenen Restaurants haben sich Aleksei und Nadja Musatov Mitte Juni einen großen Traum erfüllt. Das Ehepaar stammt aus der Ukraine und lebt seit vier Jahren in Deutschland, zunächst in Essen und seit einigen Monaten in Düsseldorf, weil Freunde von ihnen ebenfalls in der Landeshauptstadt wohnen.