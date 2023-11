Gastronomie in Düsseldorf Marcel Förster holt Silber beim Koch-des-Jahres-Wettbewerb

Info

Stationen Aufgewachsen ist Marcel Förster in Wersten. Erste Kochversuche unternahm der heute 30-Jährige als Kind mit der Großmutter.

Ausbildung: Kochlehre in der Brauerei Zum Schiffchen in der Altstadt. Haute-Cuisine-Erfahrung im Lido im Hafen und bei Anthonys Kitchen in Meerbusch. Auslandsaufenthalt in Irland, Fine Dining. Seit 2021 bei Agata Reul als Souschef unter Sternekoch Phillip Lange und nach dessen Weggang Küchenchef und ebenfalls seit 2023 Sternekoch im Agata’s an der Kirchfeldstraße.