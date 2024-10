Düsseldorfer Traditionskneipe Ein Leben hinter dem Tresen

An den anderen Tagen arbeitet er bis Mitternacht. Gegen 24 Uhr (sonntags um 23 Uhr) komplementiert er die Gäste hinaus. Es sei denn, der Bierhahn fließt an dem Abend gerade ohne Unterlass. „Wenn nicht, dann sage ich schon mal so um 23.30 Uhr die letzte Runde an“, erzählt Franco Salapete. Das habe er in seiner neuen Kneipe erst noch neu lernen müssen, versackte Kneipenbesucher zu bewegen heimzugehen konnte früher schon mal länger dauern, sagt der 69-Jährige. Und an Abenden, an denen schon um 23 Uhr mal nichts los ist, macht er einfach mal früher Feierabend, denn schließlich ist er kein (so) junger Mann mehr. Wenn mal Not am Mann sei, helfe auch schon mal seine Tochter aus.