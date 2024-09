Alle in der Innenstadt Düsseldorf bekommt fünf neue Dönerbuden – „Wie kann das noch funktionieren?“

Eine besondere Neueröffnung wird es im Frühjahr an der Graf-Adolf-Straße 56 geben – und das liegt vor allem an der Vorgeschichte. Die Gastronomie im Erdgeschoss war nämlich bis 2020 jahrzehntelang eine McDonald’s-Filiale, damals die erste in Düsseldorf. Nach dem Auszug verkaufte die Eigentümerfamilie das Haus an der Ecke zur Oststraße an den Unternehmer Artan Berisha. Er sagt: „Wir haben vor Kurzem einen neuen Mieter gefunden.“