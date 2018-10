Pizza-Test : Diese Pizzerien in Düsseldorf gehören laut Tripadvisor zu den besten in Deutschland

Für zwei Pizzas, zwei Apfelschorlen und einen Espresso haben unsere Reporterinnen bei Lupo in der Altstadt 26,30 Euro bezahlt. Foto: Laura Ihme

Düsseldorf Laut Tripadvisor sind fünf der zehn besten Pizzerien in Deutschland in Nordrhein-Westfalen – und zwei in Düsseldorf. Wie gut schmeckt’s dort wirklich? Unsere Autoren haben den Test gemacht.

Von Jörg Janssen,, Nadja Reinthal und Helene Pawlitzki

Mit Rankings von Bewertungsportalen ist das ja so eine Sache: Allein die Frage, wie viele Menschen eigentlich abgestimmt haben, kann das Ergebnis enorm verzerren. Dem Reise-Bewertungsportal Tripadvisor ist das egal. Es hat mutig die Liste der Top-Pizzerien in Deutschland veröffentlicht. Die besten Pizza-Lokale wurden dabei laut Tripadvisor anhand der Qualität und Quantität von Reviews sowie von besonders guten „Pizza“-Bewertungen bestimmt, mit mehr Gewicht auf Erfahrungsberichte aus dem letzten Jahr. Das unglaubliche Ergebnis: Fünf der zehn besten Pizzerien in Deutschland befinden sich in Nordrhein-Westfalen – und zwei in Düsseldorf. Eine unglaubliche Konzentration von Pizza-Kompetenz in der Landeshauptstadt – kann das wirklich sein? Wir haben es getestet.

Foto: TripAdvisor 11 Bilder Das sind die zehn besten Pizzerien in Deutschland

Lupo Trattoria in der Altstadt - Platz 10 im Ranking

Atmosphäre In der Lupo Trattoria an der Bolkerstraße gibt es zwei Welten: Vorne am Eingang geht die Pizza im Karton oder auf dem Pappteller über die Theke. Im Mittagsgeschäft wollen die Kunden nur schnell eine Pizza ohne viel Schnickschnack essen. Im hinteren Teil dagegen ist es ruhiger. Man wird am Platz bedient. Unser Kellner heißt Jimmy. Er begrüßt uns sofort freundlich und nimmt schnell die Bestellung auf. An unserem Nachbartisch berät er sogar auf Englisch, welchen Belag für die Pizza er empfiehlt. Unsere Bestellung – eine Pizza Margherita und eine Pizza mit Salami und Mozzarella sowie zwei Apfelschorlen – kommt schon nach wenigen Minuten.

In der Lupo Trattoria an der Bolkerstraße gibt es zwei Welten: Vorne am Eingang geht die Pizza im Karton oder auf dem Pappteller über die Theke. Im Mittagsgeschäft wollen die Kunden nur schnell eine Pizza ohne viel Schnickschnack essen. Im hinteren Teil dagegen ist es ruhiger. Man wird am Platz bedient. Unser Kellner heißt Jimmy. Er begrüßt uns sofort freundlich und nimmt schnell die Bestellung auf. An unserem Nachbartisch berät er sogar auf Englisch, welchen Belag für die Pizza er empfiehlt. Unsere Bestellung – eine Pizza Margherita und eine Pizza mit Salami und Mozzarella sowie zwei Apfelschorlen – kommt schon nach wenigen Minuten. Service und Essen Jimmy ist zuvorkommend. Alles, was wir bestellen, kommt schnell – das kommt uns in der begrenzten Pausenzeit sehr entgegen. Kommen wir aber mal zum Kernstück dieses Tests: der Pizza. Und die schmeckt ziemlich gut. Der Teig ist schön dünn, es ist viel Käse drauf und mit Knoblauch- und Chiliöl können wir selbst nachwürzen. Einziger Kritikpunkt: In der Mitte gibt sich der dünne Teig dem vielen Käse geschlagen – und suppt durch. Für die schlanke Linie ist das hier nichts – dessen muss man sich bewusst sein.

Preise Die Pizza Margherita kostet 6,90 Euro, die Salamipizza mit Mozzarella 11,90 Euro. Samt Apfelschorlen und einem Espresso kommen wir auf 26,30 Euro am Ende. Das ist nicht überteuert, aber auch nicht günstig, wenn man bedenkt, dass beide Pizzas nicht mit außergewöhnlichen Belägen garniert waren. Günstiger ist es übrigens, wenn man im vorderen Teil ohne Service bestellt: Da kostet die Margherita dann 4,50 Euro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.

Ist das Restaurant ein Geheimtipp? Klare Antwort: Nein. Schließlich liegt Lupo mitten in der Altstadt und ist überhaupt nicht zu übersehen. Besonders, wenn abends in der Altstadt gefeiert wird, ist es voll dort. Aber auch schon in der Mittagszeit bei unserem Besuch hatten die Mitarbeiter gut zu tun.

Fazit Wir haben bei Lupo nicht die beste Pizza unseres Lebens gegessen. Punkteabzug gibt es außerdem dafür, dass man nicht mit Karte zahlen kann. Trotzdem lohnt sich der Besuch – vor allem nach Sonnenuntergang. Beim Partyvolk in der Altstadt ist die Pizzeria Kult. Und wer je nach einer langen Nacht dort eine Pizza gegessen hat, weiß, warum.

In der Pizzeria Romantica kostet die Calabrese 7,50 Euro. Foto: Jörg Janssen

Pizzeria Trattoria Romantica in Pempelfort - Platz 3 im Ranking