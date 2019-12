Das Landhaus Freemann in Kalkum bietet an Heiligabend Keulen oder Brust von der Gans zum Preis von 28,50 Euro an. Dazu gibt es Maronen, Rotkohl, Klöße und Soße. Alles ist vorgegart und kann innerhalb von 15 Minuten daheim servierfertig zubereitet werden. Wer will kann noch als Dessert für 3,50 Euro einen Bratapfel dazu bestellen. Die Speisen müssen an Heiligabend zwischen 11 und 13 Uhr selber abgeholt werden. Eine Bestellung muss bis zum 21. Dezember eingegangen sein.

Landhaus Freemann Kalkumer Schlossallee 100, Telefon 0211 173040

