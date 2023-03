Fotos Diese Düsseldorfer Köche könnten (wieder) einen Stern bekommen

Setzkasten Das Restaurant im Crown an der Berliner Allee ist das einzige Spitzenrestaurant in einem Supermarkt. Schon 2020 gab es den erhofften Michelin-Stern. Inzwischen geben in der Küche die ehemaligen Souschefs Egor Hopp und Max Schmidt gleichberechtigt den Ton an. Ihr Spiel mit den Aromen ist noch kreativer geworden.