Auszeichnung für Düsseldorfer Gastronomen Die Gastro-Branche ehrt den Düsseldorfer Walid El Sheikh

Barbara Becker, Chefredakteurin des „Fizzz“-Magazins, meint über die besondere Auszeichnung: „Walid El Sheikh ist nicht nur eine stabile Größe in der Düsseldorfer Gastro-Szene, seine Betriebe leuchten über die Grenzen der Stadt hinaus. Einfühlungsvermögen in die Bedürfniswelten der Gäste bestimmt seine Konzepte, die stets am Puls der Zeit sind.“ Weiter beschreibt der Verlag El Sheikh so: Er kenne die Erfolgsfaktoren der Gastronomie, die auf Sehnsüchten und Gefühlen basieren: „Auf den ersten Blick sind meine Läden einfach Orte, in denen man unkompliziert elektronische Musik und gute Drinks konsumieren kann. Aber am Theater habe ich gelernt, welchen Einfluss Beleuchtung, Beschallung und Gästeströme auf die Dynamik von Räumen haben“, wird der Geehrte zitiert. Diese Erkenntnisse nutze er für seine gastronomischen Welten.