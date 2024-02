Neu-Eröffnung in Düsseldorf Das Chelsea Piers ist eine Bar für Cocktail-Gourmets

Das Ergebnis sind Kreationen mit Rum, Kaffee-Honig, Lakritz und Salz oder Cognac, Himbeere, Schwarztee, Wermuth, Zimt, Zitrone und Rose. Typisch mixologische Kreationen also, wie sie aktuell besonders in Berlin gefeiert werden. An Berlin erinnert auch der Look des Ladens ein wenig - eine Mischung aus Eleganz und Steampunk (die Barkeeper tragen altmodische Laborkittel). Aber auch klassische Cocktails kann man in der Chelsea Piers Bar bestellen - egal ob Whiskey Sour, Gin Gimlet oder Wodka Martini. Um die 14 Euro kostet ein Drink.