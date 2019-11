Platz 1: Yede Gör

Adresse: Worringer Str. 104, 40210 Düsseldorf

Den besten Döner in der Region gibt es laut unseren Lesern (höchstwahrscheinlich, mehr dazu auf der nächsten Seite) in Düsseldorf. Am Worringer Platz, und damit direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs und vielen konkurrierenden Läden, wirbt die Kult-Bude mit dem mittlerweile bekannten Spruch „mit Soße spitze“. Wie bei vielen Imbissen in der Liste gilt auch hier: von außen unscheinbar.