Abstimmung der Leser : Das sind die fünf besten Döner-Läden in der Region

Das sind die fünf besten Döner-Läden in der Region

Düsseldorf Nachdem ein Reise-Portal die 25 besten Döner-Läden in Deutschland gekürt hat, fragten wir unsere Leser: Wo isst man das beliebte Fast-Food in der Region? Die Antwort ist vor allem eins: gar nicht eindeutig.

Wenn im Internet eine Rangliste mit den besten Döner-Läden Deutschlands auftaucht, kann eigentlich nur eins passieren: Jeder hat das Gefühl, mindestens ein guter Kebab-Imbiss sei vergessen worden. So erreichten uns viele Nachrichten von unseren Lesern, nachdem wir über einen deutschlandweiten Test des Reiseportals „Big7Travel“ berichtet haben. Den beste Döner gibt es demnach in Stuttgart - und eben nicht in Köln oder Düsseldorf.