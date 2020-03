Kostenpflichtiger Inhalt: Restaurants in Düsseldorf : Diese Restaurants liefern Essen aus

Fabian und Benjamin Schmidt-Pereira vom Hitchcoq organsieren einen Lieferdienst für ihre Gäste. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Restaurants in Düsseldorf schließen in der Corona-Krise zunehmend ihre Gasträume, nicht aber ihre Küchen, denn viele stellen auf den Außer-Haus-Verkauf um. So gibt es neben einer ganzen Reihe von bewährten Anbietern jetzt auch viele neue Lieferdienste oder Abhol-Angebote in der Landeshauptstadt. Hier einige Tipps.