Coronakrise in Düsseldorf : Immer mehr Restaurants liefern Essen aus

Nicht nur Pizzerien liefern Essen nach Hause, das Angebot wächst in Düsseldorf derzeit. Foto: Shutter

Düsseldorf Am Anfang der Corona-Krise war es noch die Ausnahme, nun machen immer mehr mit: Zahlreiche Gastronomen in Düsseldorf haben nach dem vorläufigen Aus des Restaurantbetriebs auf Liefer- und Abholservice umgesattelt. Hier ein Überblick.

Von Holger Lodahl und Vassilios Katsogridakis

Unser Restaurant-Überblick zeigt eine Auswahl von Restaurants in Düsseldorf, die nun einen Lieferservice anbieten. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht natürlich nicht. Die Liste wird ständig aktualisiert. (Tipps bitte an: duesseldorf@rheinische-post.de)

Volmerswerther Krug Das rustikale Restaurant an der Volmerswerther Straße 226 hat seit dem Wochenende eine üppige Außer-Haus-Karte. Es gibt deftige Fleisch-Spezialitäten wie Rumpsteak und Gulasch ebenso wie Senfrostbraten, Pfannkuchen, Lachs und Salate. Bestellt werden kann von 12 bis 19 Uhr, geliefert wird in die Stadtteile Bilk, Flehe, Volmerswerth und Hamm. Telefon: 0211 – 15 30 33, mehr Infos auf www.volmerswerther-krug.de.

Heimwerk Altstadt Klassiker der heimatlichen Küche sind die Spezialitäten bei Heimwerk an der Hafenstraße 9. Vor allem das Schnitzelangebot ist groß, es gibt sie als Burger, mit guten Beilagen, vegetarisch und exotisch mit Kurkuma und Chili. Bestellt werden kann täglich von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr unter Telefon 0211 86 32 63 73.

Stier Royal in der Altstadt Zwar hat das beliebte Burger-Lokal an der Zimmerstraße geschlossen, aber die Corona-Krise sorgt nun für ein Comeback. Denn vom Traditionslokal Benders Marie an der Andreasstraße 13 aus liefert das Stier Royal nun wieder aus. Es gibt die Burger in vielen Varianten, Currywurst, hausgemacht Fritten und Salate. Auch das beliebte Wiener Schnitzel wird zum Abholen oder zum Liefern zubereitet – und zwar wie alle Speisen von 12 bis 21 Uhr. Telefon 0211 87638283.

Pizzeria Roma in Kaiserswerth Pasta, Focaccia, Salat und viele Pizzen gibt es von der Pizzeria Roma an der Straße Am Kreuzberg 3. Von 11 bis 22 Uhr ist Abholen möglich, ab 18 Uhr liefern die Mitarbeiter auch zum Kunden nach Hause. Telefon: 0211 403626.

Bistro Fatal Flingern Das Bistro an der Hermannstraße 29 liefert im Umkreis von fünf Kilometern an die Haustür der Kunden. Bestellung von 15 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 0211 36183023. Ab einem Bestellwert von 50 Euro auch in ganz Düsseldorf. Die Liefergebühr beträgt fünf Euro und bezahlt wird in bar.

Waya Kitchen Flingen An der Platanenstraße 21 bei Waya Kitchen wird ebenfalls noch gekocht. Frei nach dem Motto „Stay Home and order some Waya“. Die Zeiten: dienstags bis samstags 12 bis 21.30 Uhr. Die Bezahlung erfolgt auch über Paypal. Das Essen ist stark asiatisch geprägt, es gibt Bowls, Teriyaki Chicken Burger und viele Getränke. Bestellt werden kann online unter waya-kitchen.de.

Flurklinik Flingern Das Restaurant liefert von 12 bis 15 und von 18 bis 21 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro in die Stadtteile mit den Postleitzahlen 40233, 40235, 40237 und 40239. Die Hauptgerichte kosten 10 Euro und können auch an der Flurstraße 14 abgeholt werden. Das wechselnde Menü ist auf Facebook einzusehen. Darunter: Tomaten-Orangen-Suppe, Lachs mit Avocado, Kartoffel-Rösti mit Wasabimayo, Kichererbsen-Spinat-Curry. Bestellt werden kann unter der Nummer 0211 41604988.

Würzbar An der Oberkasseler Straße 79 bietet das Restaurant täglich wechselnde, frisch gekochte Gerichte von 12 bis 15 Uhr zum Abholen und im Lieferservice in Ober- und Niederkassel an. Die Gerichte sind im Wochenplan auf der Homepage zu finden: www.wuerzbar.de. Zudem kann der Gast fürs Kochen daheim den Vorrat an Gewürzen, Öl & Essig sowie weiteren Feinkostartikeln ergänzen. Bestellt werden kann unter der Telefonnummer 0211 1650816. Nach Absprache liefert die Würzbar auch nach 15 Uhr nach Heerdt und Lörick. Derzeit ist nur Barzahlung möglich. Geliefert wird per Fahrradkurier ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro plus zwei Euro Lieferpauschale. Alle Gerichte eignen sich auch zur Bevorratung von 2 bis 3 Tagen und können zum Teil auch eingefroren werden.

ManThei Sushitaxi Bilk Von der Bachstraße 1 nach ganz Düsseldorf und in die Region liefert der Sushi-Lieferservice weiter aus. Wichtig: Die Köche bereiten die Bestellung frisch zu. Die Zustelldauer beträgt daher 45 bis 75 Minuten. Bestellungen von gebratenen Nudeln werden aktuell nur telefonisch unter der Nummer 0211/9661633 angenommen. Alles andere geht auch online auf der Homepage. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr, am Wochenende von 12 bis 21.30 Uhr.

VIVU Golzheim Der Asiate an der Kanonierstraße 14 hat ebenfalls einen Lieferservice eingerichtet. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Bestellt werden kann per Telefon unter 0211 54415325, die Speisekarte gibt es online. Lieferung im Umkreis von 3,5 Kilometern.

HASHI Flingern Auch an der Ackerstraße 182 wird weiter gekocht. Bestellung per Telefon unter 0211 68789908 oder per Facebook von dienstags bis samstags, jeweils von 12 bis 19 Uhr. Die Karte auf Facebook wird jeden Tag aktualisiert.

Okinii Medienhafen Einen Liefer- und Abholservice hat auch das Okinii gestartet, während das Restaurant auf der Immermannstraße zwischenzeitlich geschlossen bleibt. Der tägliche Liefer- und Abholservice geht von Montag bis Freitag, 17 bis 22 Uhr, sowie samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr. Gezahlt werden kann bar und mit EC-Karte. Alle Infos zur Bestellung, Speisenauswahl und zu Preisen unter www.okinii.de.

Menta Unterbilk Die Cucina Italiana an der Lorettostraße 25 bietet Pizza und Pasta zum Mitnehmen. Unter der Telefonnummer 0211 9304483 kann vorbestellt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 17.30 bis 20.30 Uhr. Bezahlt werden kann mit Karte und bar. Auch im Menta in der Carlstadt an der Hohe Straße 23 wird weiterhin gebacken und gekocht. Mehrere Zahlungsvarianten sind möglich – darunter Paypal. Die Telefonnummer: 0211/86323385. Öffnungszeiten: Täglich durchgehend von 13 bis 21 Uhr - sonntags 16 bis 21 Uhr.

La Piazza Flingern Hier werden sämtliche mediterrane Speisen, die auf der Speisekarte zu finden sind in der Zeit von 12 bis 20 Uhr geliefert. Das komplette Menü gibt es auf der Homepage. Bestellungen werden per Telefon unter 0211 6803505 oder per E-Mail unter a.belge@web.de angenommen. Der Lieferservice ist kostenlos. Selbstverständlich können die Speisen auch im Restaurant an der Lindemannstraße 2 abgeholt werden.

Da Zio Pempelfort Auch Fans vom Restaurant Da Zio an der Roßstraße 71 müssen auf ihre Lieblingsspeisen nicht verzichten. Einfach anrufen - und Pizza, Pasta, Fisch- oder Fleischgerichte werden in gewohnter Qualität geliefert. Natürlich kann auch dort abgeholt werden. Geliefert wird täglich von 12 bis 21 Uhr und Bestellungen werden unter den Telefonnummer 0211/69551156 oder 0173/7144456 entgegengenommen.

da noi Stadtmitte Einen „Take-away“-Service bietet das Team vom Restaurant da noi an der Graf-Adolf-Straße 25 an. Es kann telefonisch unter der Nummer 0211 15 76 541 vorbestellt werden, kontaktloses Bezahlen ist dann bei der Abholung möglich. Öffnungszeiten: 11.30 bis 22 Uhr, sonntags 17 bis 22 Uhr.

Trattoria La Castagnas Pempelfort Die Trattoria hält ebenfalls einen Service für Selbstabholer an der Roßstraße 9 aufrecht. Gäste können nach telefonischer Vorbestellung eine Auswahl der verkleinerten Speisekarte selbst abholen. Die Speisenkarte findet der Gast auf der Homepage www.lacastagnas.de. Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonntags von 12 bis 19 Uhr. Die Telefonnummer lautet: 0211/466211.

Bella Ciao Flingern Aufgrund des Coronavirus bleibt natürlich auch die Trattoria Bella Ciao geschlossen. Die Speisen können aber mitgenommen werden. Montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 12 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Die Telefonnummer lautet ‪0211/667101 und die Anschrift Birkenstraße 125.

noa Foodbar Unterbilk In der noa Foodbar an der Martinstraße 11 gibt’s von 12 bis 18 Uhr ein paar Gerichte „to go“. Die ersten Angebote lauten: Beef Burger, Falafel-Burger, Lamm-Sandwich und Oktopus-Sandwich. Telefon: 0157 / 71 36 48 03.