Corona-Krise in Düsseldorf : Diese Restaurants liefern Ostermenüs aus

Tobias Ludowigs, Barbara Oxenfort und Florian Conzen (v.l.) von der Brasserie Stadthaus an der Mühlenstraße bereiten ein Oster-Menü zum Liefern vor. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Restaurants in Düsseldorf bleiben auch über Ostern geschlossen, aber einige Gastronomen kochen dennoch für die Gäste. Per Lieferdienst kommt so manches gute Osteressen nach Hause. Hier ein paar Tipps.

Von Holger Lodahl, Julia Brabeck und Brigitte Pavetic Redakteurin

Unser Restaurant-Überblick zeigt eine Auswahl von Restaurants in Düsseldorf, die über Oster einen Lieferservice anbieten. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht natürlich nicht. Die Liste wird weiter aktualisiert. (Tipps bitte an: duesseldorf@rheinische-post.de)

Brasserie Stadthaus in der Altstadt Köstlichkeiten der französischen Küche für Zuhause bereiten Barbara Oxenfort, Tobias Ludowigs und Florian Conzen vor. Es gibt ein Menü unter anderem mit Spargelcrème, confierten Garnelen, provençalisch geschmortes Osterlamm, Spargel vom Berderhof in Willich und Drillinge.

Dazu gibt es passende Weine und Champagner sowie als Dessert Schokoladenküchlein und marinierte Beeren. Es kostet entweder 54 Euro für zwei Personen oder 69 Euro für ab vier Personen. Die Speisen werden separat vakuumiert. Die Beutel im Wasserbad oder in der Mikrowelle einfach erwärmen und servieren.

Bestellungen sind erwünscht bis Mittwoch, 8. April, unter Telefon 0174 5241649. Abholung und Lieferung werden am Donnerstag, 9. April und Samstag, 11. April, jeweils von 17 bis 20 Uhr durchgeführt. Am Ostersonntag wird auch geliefert - und zwar zwischen 10 und 14 Uhr im Umkreis von 20 Kilometer plus einer Liefergebühr von 25 Euro.

Fährhaus km 737 in Volmerswerth Die Gaststätte am Volmerswerther Deich 151-155 wird Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 12 bis 18 Uhr ein besonderes Menü anbieten. Dieses kostet 26,50 Euro und besteht aus Spargelsalat mit Himbeervinaigrette und Walnüssen, Lammbraten aus der Schulter mit Rosmarinkartoffeln und Prinzessböhnchen und einer Zitronencreme. Eine Bestellung ist erwünscht. Weitere Infos stehen auf der Homepage unter www.km734.eatbu.com, Telefon 0211 97530200.

Stappen in Oberkassel In dem Restaurant an der Luegallee 50 gibt es mehrere Ostermenüs zum Selbsterwärmen. Die Menüs können selbst zusammengestellt werden. Als Vorspeisen stehen beispielsweise zur Auswahl Ziegenkäsemousse an Salat von grünem und weißem Spargel oder Stappens Lachs-Garnelen-Bowl mit Sushireis, Wakame, Kimchi, Mango und Avocado. Zu den möglichen Hauptgängen gehören der rosa gegarte Kalbsrücken und die Pasta mit Artischocken, Tomaten und Blumenkohlröschen. Beim Dessert kann unter anderem die Mango-Passionsfrucht-Tiramisu gewählt werden.

Das Drei-Gänge-Menü kostet 45 Euro und muss bis Mittwoch bestellt werden. Für Kinder gibt es zudem Hähnchennuggets mit Kartoffelpüree und Vanilleeis mit bunten Streuseln für 14 Euro. Abholung ist Ostersonntag und -montag von 12 bis 16 Uhr. Lieferung im Umkreis von 10 Kilometern ist frei. Infos unter www.gasthaus-stappen.de, mail@stappen-oberkassel.de, Telefon 0211 93077600.

Freemann in Kalkum Das Landhaus an der Unterdorfstraße 60 bietet von Karfreitag bis Ostermontag einige Menüs, die aus verschiedenen Bausteinen selbst zusammengestellt werden können. Das Drei-Gänge-Menü mit Suppe oder Dessert kostet 35,50 Euro, das Vier-Gänge-Menü kostet 42 Euro.

Im Angebot sind beispielsweise eine Spargelsuppe mit Räucherlachsstreifen oder Vitello Tonnato, als Hauptgang Lammkeule mit Wurzelgemüse und Drillingen oder Risotto mit Spargel und als Dessert Tiramisu oder Waldmeister-Panna-Cotta. Um Reservierung wird gebeten. Zu erreichen ist das Freemann unter Telefon 0211 173040, im Internet unter www.free-mann.de sowie per E-Mail an info@free-mann.de.

Café Ruthis in Benrath Für das an­ste­hen­de Os­ter­fest hat sich Ge­org Ru­z­as et­was Be­son­de­res aus­ge­dacht. „Vie­le Gäs­te ha­ben schon mit Freu­de ei­nen Os­ter­brunch ge­plant. Wir bie­ten für Os­ter­sonn­tag und Os­ter­mon­tag ei­ne Brunch­plat­te zum Ab­ho­len oder Lie­fern mit ei­ner Aus­wahl un­se­rer be­kann­ten Le­cke­rei­en an.“

Und wer abends die Spei­sen aus dem Rut­his ge­nie­ßen möch­te, kann das eben­falls. „Für Os­ter­sonn­tag und Mon­tag­abend bie­ten wir ein Drei-Gän­ge-Os­ter­me­nü mit Lamm­kar­ree zum Fer­tig­ko­chen zu Hau­se an“, sagt der Gas­tro­nom. Das Café und Bis­tro Rut­his be­fin­det sich an der Ur­den­ba­cher Al­lee 3. Be­stellt wer­den kann un­ter Te­le­fon 0211 94197841. In­fos auch im In­ter­net un­ter www.ruthis.de.

Klee’s in der Altstadt Georg Heimanns und Joanna Epstein betreiben das Restaurant am K20 und liefert Ostern zum Gast nach Hause. Zu den Vorspeisen zählen unter anderem gratinierter Picandou sowie Couscous, Ducca-Joghurt, Berberitzen Perlhuhn-Krusteln sowie Ogen-Melone und getrüffelter Kartoffelsalat.

Beim Hauptgang sollen Steinpilz-Panzerotti, veganer Nussbraten, gebräunter Heilbutt, geschmorte Ochsenbäckchen, sowie Rheinischer Sauerbraten, Lammkeule schmecke. Und das Dessert sorgt mit Schokoladen-Triffle und Panna Cotta für eine hohe Kalorienzahl. Das Menü ab zwei Personen kostet pro Person 47,50 Euro. Liefertage sind von Gründonnerstag bis Ostermontag. Unter Telefon 0211 58 58 77 0 kann bestellt werden.

Gut Moschenhof in Hubbelrath An den Osterfeiertagen gibt es das „Reinhardt‘s To Go“ von 12 Uhr bis 19 Uhr. Die Speisen werden frisch gekocht, verpackt und können zur vereinbarten Zeit abgeholt werden. Auf der Speisekarte eine Osterschlemmer-Box mit einem Vier-Gang-Menü.

Wählen kann man zwischen zwei Vorspeisen und drei Hauptgerichten, Suppe und Dessert sind immer dabei. Es ist alles abgewogen, portioniert, teilweise vorgegart. Brot und Dip sind ebenfalls enthalten. Eine Flasche Wein für Bestellungen von zwei bis vier Personen gibt es auch dazu - ein Grauburgunder. Das ganze Menü wird pro Person 59 Euro kosten. Telefon für die Bestellungen: 0211 3033 7747.

Hashi in Flingern Ein Menü gibt es von Karfreitag bis Ostersonntag, ein Tag Vorbestellung ist erwünscht. Ostersonntag ist extra von 17 bis 19.30 Uhr geöffnet. Das Menü: Osterlamm Peking-Style - Wantans mit Fleischfüllung, zart geschmortes Lammfleisch mit Sesam-Miso-Dip, Dessert: Reispraline in Erdbeersud. 32 Euro pro Menü. Oder die traditionelle Peking Ente in Pflaumensoße je 45 Euro. Kartenzahlung ist aktuell nicht möglich. Bestellung per Telefon unter 0211 68789908, dienstags bis samstags, jeweils von 12 bis 19 Uhr.