Neu in Düsseldorf : Trendladen Cinnamood - Schlangestehen für Zimtschnecken

Alisa Parisi (l.) und Larissa Antal haben alle Hände voll zu tun, ihre Schnecken gehen weg wie warme Semmeln. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Bereits das Soft-Opening löste einen regelrechten Ansturm aus: An der Flinger Straße bietet Cinnamood ab sofort das Gebäck in verschiedenen Varianten an - Schnecken mit Apfel, Blaubeere oder Pistazie.