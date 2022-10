Neu in Düsseldorf : Trendladen Cinnamood – Schlangestehen für Zimtschnecken

Alisa Parisi (l.) und Larissa Antal haben alle Hände voll zu tun, ihre Schnecken gehen weg wie warme Semmeln. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Bereits das Soft-Opening löste einen regelrechten Ansturm aus: An der Flinger Straße bietet Cinnamood ab sofort das Gebäck in verschiedenen Varianten an - Schnecken mit Apfel, Blaubeere oder Pistazie.

Seit wenigen Tagen hat an der Flinger Straße 52 ein neuer Laden eröffnet, der nur eines im Angebot hat: Zimtschnecken. Und das Waghalsige daran: In den allermeisten Fällen ist nicht einmal Zimt in dem Gebäck enthalten. Stattdessen experimentiert Cinnamood – es ist die zweite Filiale nach Köln – mit Blaubeere oder Apfel, Himbeere oder Pistazie, Spekulatius oder Haselnuss, Oreo oder Snickers. In zwölf verschiedenen Varianten werden die Backwaren in dem schlauchartigen Geschäft angeboten, und ja: Auch Zimt ist eines der Toppings, und natürlich wird ebenso die vegane Alternative gebacken.

View this post on Instagram A post shared by RP Düsseldorf (@rpduesseldorf)

Die alles andere als lahme Schnecke hat allerdings ihren Preis und kostet je nach Inhalt schnell mal zwischen 4 und 5 Euro. Wer gar nicht genug davon bekommen kann, muss für vier Rolls nur 18,60 Euro zahlen. Das scheint die neugierigen Kunden in Düsseldorf aber nicht abzuschrecken, denn das Team von Store-Leiterin Alisa Parisi hat bislang alle Hände voll zu tun.

„Wir backen jeden Morgen ab 6 Uhr alles frisch, und notfalls wird dann auch nachproduziert, wenn schnell alles weg ist. Und die Schnecken machen richtig satt, können also durchaus als Mittags-Snack gekauft werden“, erzählt sie. Noch sucht sie weitere Kräfte, denn auch die aktuell 20 Mitarbeiter würden nicht ausreichen, um die Öffnungszeiten von 9.30 bis 20.30 Uhr (sonntags 10 bis 19.30 Uhr) im Schichtsystem abzudecken.

Dass Cinnamood schon vor der Eröffnung einen regelrechten Boom auslöste, mag nicht zuletzt an Instagram liegen, wo die Fotos aus dem Kölner Store die Neugier anfachten.

„Wir verkaufen nur außer Haus, dafür gibt es die Schnecke aber auch in einer wirklich hübschen Box“, erzählt Parisi. Und doch hat der Laden außer Schnecken sowie Limo-, Tee- und Kaffee-Variationen der eigenen Marke (Next Level Coffee) doch noch etwas, was die meist jungen Kunden magisch anzieht: eine Ecke nur für ausgefallene Instagram-Fotos.

Gegründet haben das Franchise-Unternehmen Luca Breuer und Anna Schlecht als GmbH Anfang des Jahres in Köln. Das Rezept der Schnecke haben die beiden nach eigenen Angaben selbst entwickelt, „und es soll auch unser Geheimrezept bleiben“. Weitere Filialen sind bereits in Planung und sollen demnächst in Hamburg und Berlin, Mannheim und Koblenz eröffnen.